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У 2020 році фінансовий ресурс сектору безпеки і оборони України був збільшений на 31,2 млрд гривень

У 2020 році фінансовий ресурс сектору безпеки і оборони України був збільшений на 31,2 млрд гривень

У рамках контролю за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 листопада 2019 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», уведеного в дію Указом Президента України від 2 листопада 2019 року №795, Апарат РНБО України за дорученням Секретаря РНБО Олексія Данілова провів аналіз стану фінансування сектору безпеки і оборони у 2020 році.

За оперативними даними загальний обсяг фінансування сектору безпеки і оборони становив 249,1 млрд гривень або 6,25% від валового внутрішнього продукту. Порівняно з 2019 роком фінансовий ресурс для сектору безпеки і оборони України у 2020 році збільшено на 31,2 млрд гривень, або на 14,3%.

Слід зазначити, що протягом останніх років частка фінансування сектору безпеки і оборони за рахунок загального фонду державного бюджету збільшується, що є позитивною тенденцією, оскільки гарантовано забезпечується фінансування пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони України.

Також органи сектору безпеки і оборони протягом 2020 року збільшили планові надходження до спеціального фонду державного бюджету на 33%.

Також необхідно акцентувати, що за наполяганням Президента України Володимира Зеленського у минулому році вперше сили оборони профінансовано на рівні понад 3% від ВВП, що є вимогою Закону України «Про національну безпеку України».

Загалом рівень фінансування у минулому році потреб сектору безпеки і оборони відповідає вимогам Закону України «Про національну безпеку України» в частині фінансування потреб національної безпеки і оборони на рівні не менше 5% від ВВП.

Водночас суб’єкти сектору безпеки і оборони України не завжди обґрунтовано планують необхідні для їх задоволення видатки з державного бюджету, а також подекуди неефективно та нераціонально використовують бюджетні кошти.

На підставі проведеного аналізу Секретар РНБО України Олексій Данілов доручив Міжвідомчій робочій групі з підготовки матеріалів до засідань РНБО України підготувати пропозиції щодо підвищення ефективності управління державними фінансовими ресурсами у сфері національної безпеки і оборони та проаналізувати причини низької ефективності механізму залучення кредитних ресурсів під державні гарантії для реалізації програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

Источник: rnbo.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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