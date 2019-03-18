У Бродах відкрили два нових гуртожитки для військових авіаторів (ФОТО)

14 березня у Бродівському гарнізоні ввели в експлуатацію дві казарми покращеного типу. В урочистостях взяв участь міністр оборони Степан Полторак.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Дивись.info.

Будівлі призначені для військовослужбовців контрактників, які проходять службу у 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди».

Будівництво, яке виконало ПП «Енергоекосервіс», тривало менше ніж рік. Вартість робіт склала майже 32 млн грн.

Нові гуртожитки збудовані за сучасними технологіями. З простими житловими приміщеннями, розділеними на двокімнатні блоки. У кожному блоці є душова кімната і туалет.

Кімнати обладнані ергономічними меблями: ліжко з двостороннім ортопедичним матрацом «літо-зима», для кожного передбачено дві шафи для особистих речей. Варто зазначити, що дизайн меблів створювали з урахуванням побажань військовослужбовців.

«Чи не кожного тижня ми відкриваємо такі гуртожитки у Київській, Львівській, Сумській, Дніпропетровській, Житомирській областях. Будинки будуються і для сержантського складу, і для одружених військових, які мають сім’ї, щоб вони проживали у комфортних та гарних умовах. Це буде продовжено і ми плануємо у цьому році завершити будівництво. Хотілося, щоб ми це робили швидше, але не все залежить від нас. На жаль, ми стикаємося з проблемою, коли забудовники не виконують своїх умов контракту і ми розриваємо з ними угоди. Таких забудовників трохи є. Наприклад, одна будівельна компанія, яка будувала їдальню на Широкому лані, крім того, що вона не виконала свої умови, вони ще й вкрали грошей. Слідство йде, тому слово «вкрали», можливо, надто голосно сказано, але є підозра, що гроші були таки вкрадені», – сказав Міністр оборони України Степан Полторак.

Міністр оборони України також нагородив 38 військовослужбовців 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» Збройних Сил України, які виконували завдання на сході України.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»