У Франції сформовано новий правоцентристський уряд

Новий уряд сформували у Франції через понад два місяці після парламентських виборів. До складу кабінету міністрів увійшли здебільшого представники центристського блоку президента Франції Еммануеля Макрона "Разом за Республіку" і консервативної партії "Республіканці", а також члени невеликих дружніх їм партій. Один портфель дістався представнику лівих сил.

Зберіг свою посаду лише міністр оборони Себастьян Лекорню. МЗС країни очолить центрист Жан-Ноель Барро, а колишній соціаліст Дідьє Міго стане міністром юстиції.

Главою МВС призначено консерватора Брюно Ретайо. Саме його міністерство відповідатиме за можливе посилення міграційної політики Парижа, на яке раніше натякнув призначений на посаду прем'єр-міністра Мішель Барньє.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27102

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