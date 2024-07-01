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У Лондоні побоюються впливу москви на парламентські вибори у Великобританії

У Лондоні побоюються впливу москви на парламентські вибори у Великобританії

Віцепрем'єр Великобританії Олівер Дауден висловив "серйозну занепокоєність" у зв'язку з повідомленням медіакомпанії ABC про те, що її журналістам вдалося виявити ймовірну кампанію впливу з боку росії, спрямовану на посилення підтримки правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Фарадж здобув популярність як затятий прихильник Brexit. Минулого тижня він викликав у Великобританії шквал критики, заявивши, що "вторгнення москви в Україну було спровоковано" розширенням НАТО і ЄС.

Дострокові вибори до британського парламенту відбудуться 4 липня.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24576

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