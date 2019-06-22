У Міноборони показали випробування бойової частини ракети до «Нептуна». ВІДЕО

На Дніпропетровщині провели один з етапів випробувань ракетного комплексу «Нептун».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України

В ході робочої поїздки міністр оборони Степан Полторак відвідав підприємства оборонно-промислового комплексу, які беруть участь в ракетній програмі України.

Під час візиту Міністр оборони взяв участь у випробуванні бойової частини ракети до “Нептуна”. Її було підірвано на визначеній відстані від спеціального стенду напівсфери з листового металу визначеної товщини, на якій було розкреслено спеціальну розмітку.

Після підриву за фрагментами стенду було визначено мапу влучання вражаючими елементами бойової частини ракети Р-360 комплексу РК-360 МЦ “Нептун”:

Після чого розробники опрацьовувати результати з метою покращення вражаючих властивостей бойової частини ракети Р-360.

Ракета Р-360 – призначена для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних краблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.

Нещодавно ракета отримала новий стартовий двигун, бо як відомо раніше використовувався від ракети зенітного ракетного комплексу С-125.

Також у самій ракеті були замінені на нові: висотомір, гіроскоп, навігаційна система. Всі ці прилади покликані зробити ракету більш захищеною до перешкод які можуть використовуватися противником для придушення і унеможливлення ураження.

Загалом програма розробки ракетного комплексу РК-360 МЦ “Нептун” перебуває на етапі заводських випробувань по завершенню яких розпочнуться державні, вже за якими буде прийматися рішення щодо їх постановки на озброєння Збройних Сил України.

Источник: sprotyv.info

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