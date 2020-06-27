У Палаті представників США зареєстрували законопроект, що розширює санкції проти Північного потоку 2

Члени Палати представників Конгресу США – Адам Кінзінґер (республіканець, Іллінойс), Денні Гек (демократ, Вашингтон), Майк Тернер (республіканець, Огайо) та Рубен Ґальєґо (демократ, Аризона) – подали на розгляд Палати представників ініційований обома партіями законопроект аналогічний Проекту закону «Про уточнення до Закону “Про захист європейської енергетичної безпеки” (PEESA – the Protecting Europe’s Energy Security Act)», який розглядається у Сенаті. Документ запроваджує санкції та унеможливлює завершення будівництва трубопроводу Північний потік 2.

Нафтогаз ще раз висловлює подяку Палаті представників, Сенату та іншим друзям України у Сполучених Штатах, які торік сприяли ухваленню PEESA, а зараз представили законопроект про уточнення цього закону в обох палатах Конгресу. Нагадуємо, що новий законопроект є продовженням ухваленого минулого року в контексті річного оборонного бюджету США Закону “Про захист європейської енергетичної безпеки, яким було запроваджено санкції, спрямовані проти використання суден для глибоководного укладання трубопроводів з метою будівництва Північного потоку 2.

Законопроектом «Про уточнення до Закону “Про захист європейської енергетичної безпеки” пропонується запровадити санкції проти: (1) компаній, які залучені до будь-яких “трубоукладальних робіт”, що визначаються як “активності, що сприяють трубоукладанню, включно з підготовкою майданчика, облаштуванням траншеї, дослідженням [дна], розміщенням щебню, згинанням, зварюванням, покриттям, опусканням труб та засипанням [траншеї]”; (2) компаній, що надають “послуги з аналізу страхових ризиків, страхування та перестрахування” трубоукладальних суден; (3) компаній, що надають “послуги або сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановленню на них зварювального обладнання, їх дооснащенню або швартуванню”; (4) компаній, що надають “послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу Північний потік 2 чи пов’язані з нею”.

Нафтогаз з великою повагою закликає Конгрес США невідкладно ухвалити Проект закону «Про уточнення до PEESA».

Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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