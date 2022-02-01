Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:18
Просмотров: 113

У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні оборонної зброї

У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні оборонної зброї

У правлячій партії Нідерландів VVD (Народна партія за свободу і демократію) та опозиційній Партії праці висловилися за надання Україні оборонної зброї.

Про це повідомляє RTL Nieuws, пише "Європейська правда".

Депутат від правлячої партії Рубен Брекельманс висловив думку, що прем’єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хукстра мають приїхати в Україну з конкретними пропозиціями - "що ми можемо поставити і чи це відповідає потребам України".

Україна вже звернулася до Нідерландів про допомогу в озброєнні, і Міноборони Нідерландів проводить інвентаризацію того, що можна постачати в Україну.

Рубен Брекельманс вважає, що це могли б бути радари, високоточна зброя, протитанкова зброя або протиповітряна оборона.

Депутатка Каті Пірі з опозиційної Партії праці (PvdA) вважає, що Нідерланди можуть допомогти Україні в боротьбі проти кібератак, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.

І VVD, і PvdA наголошують, що виступають проти того, щоб відправляти до України нідерландських військовослужбовців.

"Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці)", - написав Брекельманс у своєму Twitter.

У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні оборонної зброї

Візит прем'єра та глави МЗС Нідерландів до України очікується найближчим часом, але конкретні дати ще не відомі.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Огляд терористичної активності та зон нестабільності у світі станом на 31.01.2022
Сегодня 08:37    10
Українські військові опанували гранатомет SMAW D: він виявився легким у використанні
Сегодня 08:20    54
Тривожний січень: що кажуть цифри
Сегодня 07:43    112
В НБУ спершу планували підвищити ставку до 11% у січні
Сегодня 06:52    108
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 31 січня 2022 року
Сегодня 06:35    96
Посли G7 повідомили про головні очікування від реформ в Україні у 2022 році
Сегодня 06:09    142
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    141
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    190
7 міфів про російсько-український конфлікт
31.01.2022 09:47    439
У кризовій ситуації треба звертатися на телефон довіри - Мінсоцполітики
31.01.2022 09:25    240
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 