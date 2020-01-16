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У патрульних Харківщини нова керівниця

У патрульних Харківщини нова керівниця

Старший лейтенант поліції Альона Стрижак до цього працювала у Хмельницькому.

Очільницею управління патрульної поліції Харківщини стала 31-річна старший лейтенант поліції Альона Стрижак. До лав патрульної поліції вона приєдналася в 2015 році. Несла службу в Дніпрі. Починала з патрулювання на лінії, потім обіймала посаду командира роти, а згодом і командира батальйону. З жовтня 2018 року Альона Стрижак працювала у Хмельницькому, де була заступником начальника управління – начальником відділу чергової служби управління патрульної поліції.

- У своїй роботі Альона неодноразово доводила, що є справжнім професіоналом, показала свої лідерські здібності. Це командир, яка завжди буде разом з вами, і дослухається до кожного підлеглого. Вона вимоглива, але завжди включиться у будь-яку проблему й готова до спілкування, - так представив 15 січня новпризначену керівницю патрульним області перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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