У Раді зареєстровано ще один законопроект про перенесення запуску нового ринку електроенергії пропонують на 9 місяців

Народні депутати, члени комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексій Рябчин та Юрій Чижмарь зареєстрували ще один законопроект №10318-1 про перенесення дати запуску нового ринку електричної енергії з 1 липня 2019 р. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Текст законопроекту, станом на вечір 24 травня, на сайті Ради відсутній.

По даним ЗМІ з посиланням на заяву Рябчина, законопроект передбачає відтермінування запуску ринку на 9 місяців до 1 квітня 2020 року.

Як повідомлялося, 22 травня народні депутати Олександр Домбровський та Лев Підлісецький зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування на три місяці дати запуску нового ринку електричної енергії. Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки розгляне законопроект № 10318 – 28 травня.

Источник: elektrovesti.net

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