Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 8

У Раді зареєстровано ще один законопроект про перенесення запуску нового ринку електроенергії пропонують на 9 місяців

У Раді зареєстровано ще один законопроект про перенесення запуску нового ринку електроенергії пропонують на 9 місяців

Народні депутати, члени комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олексій Рябчин та Юрій Чижмарь зареєстрували ще один законопроект №10318-1 про перенесення дати запуску нового ринку електричної енергії з 1 липня 2019 р. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Текст законопроекту, станом на вечір 24 травня, на сайті Ради відсутній.

По даним ЗМІ з посиланням на заяву Рябчина, законопроект передбачає відтермінування запуску ринку на 9 місяців до 1 квітня 2020 року.

Як повідомлялося, 22 травня народні депутати Олександр Домбровський та Лев Підлісецький зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування на три місяці дати запуску нового ринку електричної енергії. Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки розгляне законопроект № 10318 – 28 травня.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Нацбанке посчитали, во сколько сотен миллионов долларов обойдется украинцам роспуск Рады
25.05.2019 09:28    174
В случае получения энергокомпаниями сверхприбылей в новом рынке, Украина может ввести windfall налог – рекомендация Энергосообщества
25.05.2019 08:19    116
Во Французской Гвиане строят маховиковый накопитель энергии из бетона
22.05.2019 10:12    202
Закон 8449-д подписан. Для домашних СЭС на земле со следующего квартала обнулят "зеленые" тарифы
21.05.2019 08:54    287
Японцы создали самовосстанавливающийся аккумулятор
19.05.2019 09:58    212
Перенесення запуску нового ринку електроенергії неможливе - Гройсман
18.05.2019 11:28    173
Клімкін подає у відставку із посади голови МЗС
18.05.2019 11:02    156
Новая старая Рада: кто готов формировать коалицию и быть ли роспуску
18.05.2019 07:34    327
Роспуск Рады: СМИ узнали «план» нардепов помешать Зеленскому объявить досрочные выборы
17.05.2019 10:06    232
Электросамокаты в Германии: пешеходное лобби наносит ответный удар
17.05.2019 09:10    201
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 