У Раду внесено законопроект щодо спрощення приєднання до електромереж

Строки приєднання до електричних мереж буде скорочено у 2,5 рази. На сьогодні для приєднання невеликого виробничого приміщення до електричних мереж підприємцю необхідно витратити понад 280 днів.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо спрощення приєднання до електричних мереж. Про це повідомив один із авторів законодавчої ініціативи, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Метою законопроекту №5009 є суттєве спрощення процедури приєднання до електричних мереж електроустановок замовників, скорочення кількості документальних процедур, зменшення витрат часу замовників на приєднання, запровадження механізму «єдиного вікна» для подачі замовника звернень, заяв, запитів та отримання інформації, необхідної для проектування та здійснення будівельно-монтажних робіт.

"Станом на 2019 рік в рейтингу Світового банку простоти ведення підприємницької діяльності «Doing business» за параметром легкості приєднання до електричних мереж Україна займає 128 місце зі 189 країн світу. При цьому, зазначена позиція України залишається майже не змінною з 2016 року. Процедура приєднання до електричних мереж є складною, забюрократизованою та довготривалою", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Серед основних негативних факторів, які покликаний усунути законопроект, називаються:

- складна і забюрократизована процедура оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів енергетики;

- непрозора та забюрократизована процедура узгодження проектно-кошторисної документації із заінтересованими сторонами, зокрема органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- наявність необґрунтованих та складних бюрократичних процедур, значної кількості необхідних погоджень, довідок тощо.

Як приклад, у документі зазначається, що на сьогодні для приєднання, наприклад, невеликої пекарні чи виробничого приміщення (цеху) до електричних мереж підприємцю необхідно витратити понад 280 днів.

"Важливо, що на практиці відбудеться полегшення можливості ведення підприємницької діяльності. Наш законопроект націлений на спрощення земельних відносин, дозвільних процедур від самого обленерго, на роботу механізму «єдиного вікна» і на те, щоб обленерго «під ключ» здійснювало спрощену процедуру приєднання споживачів до 1 МВт, якими і є невеликі підприємства", - прокоментував законодавчу ініціативу Андрій Герус.

За його словами, строки приєднання до електричних мереж буде скорочено у 2,5 рази.

«Таким чином, від початку дозвільних процедур до моменту приєднання буде проходити набагато менше часу і це буде стимулювати підприємства розвиватися, відкривати нові потужності, створювати робочі місця», - наголосив голова Комітету.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»