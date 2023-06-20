У розвідці відповіли на заяву путіна про знищення комплексів Patriot

Нагадаємо, путін заявив, що окупанти буцімто знищили аж 5 комплексів Patriot в Україні.

Такі заяви орієнтовані на внутрішню російську аудиторію. Адже це очевидна брехня і для України, і для її партнерів, стверджує представник ГУР Юсов.

«Сказав би він 5 чи 50 – в принципі значення немає. Головне це потім накатити стопарик і сказати: Ми ж їм всім показали», – пояснив представник ГУР.

За його словами, окупанти бояться. Навіть внутрішня аудиторія вже не сприймає прокремлівських пропагандистів як істину, тому їй потрібен "важчий наркотик" і за справу взявся вже путін

Джерело: https://t.me/vekha/67321

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