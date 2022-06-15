У США розраховують, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть анонсовані нові поставки зброї Україні
Про це заявив CNN неназваний чиновник Міноборони США.
● Він зазначив, що не скаже, які країни можуть оголосити про нові постачання зброї Україні. За його інформацією, зараз США тісно співпрацюють з іншими державами щодо військової допомоги ЗСУ, вони обговорюють конкретні потреби українських військових. Також він додав, що у США звертають увагу на прохання українських чиновників про посилення та прискорення постачання озброєнь, які необхідні на фронті^
"Адміністрація президента США Байдена вже працює над наступним пакетом військової допомоги Україні".
CNN (https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-14-22/index.html)
Источник: https://t.me/Sharpreview/14820