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У США розраховують, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть анонсовані нові поставки зброї Україні

У США розраховують, що під час зустрічі у форматі Рамштайн будуть анонсовані нові поставки зброї Україні

Про це заявив CNN неназваний чиновник Міноборони США.

● Він зазначив, що не скаже, які країни можуть оголосити про нові постачання зброї Україні. За його інформацією, зараз США тісно співпрацюють з іншими державами щодо військової допомоги ЗСУ, вони обговорюють конкретні потреби українських військових. Також він додав, що у США звертають увагу на прохання українських чиновників про посилення та прискорення постачання озброєнь, які необхідні на фронті^

"Адміністрація президента США Байдена вже працює над наступним пакетом військової допомоги Україні".

CNN (https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-14-22/index.html)

Источник: https://t.me/Sharpreview/14820

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