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У світі накопичилось вже понад чверть мільйона тонн високорадіоактивних відходів (ВІДЕО)
Це - відпрацьоване ядерне паливо, відходи від виробництва зброї тощо.
Їхнє довгострокове зберігання - проблема для всіх країн. З тимчасових сховищ токсини подекуди потрапляють у навколишнє середовище.
У Фінляндії першими в світі вирішили збудувати сховище для "фінального захоронення" таких відходів, де вони зберігатимуться сотні тисяч років.
Де "поховають" відходи і як їх зберігатимуть - дивіться у відео DW.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/15364