У світі накопичилось вже понад чверть мільйона тонн високорадіоактивних відходів (ВІДЕО)

Це - відпрацьоване ядерне паливо, відходи від виробництва зброї тощо.

Їхнє довгострокове зберігання - проблема для всіх країн. З тимчасових сховищ токсини подекуди потрапляють у навколишнє середовище.

У Фінляндії першими в світі вирішили збудувати сховище для "фінального захоронення" таких відходів, де вони зберігатимуться сотні тисяч років.

Де "поховають" відходи і як їх зберігатимуть - дивіться у відео DW.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/15364

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