У Вінниці на честь загиблого кухара батальйону «Київська Русь» провели фестиваль польової кухні

Борщем, супом, кашею, шашликами й чебуреками частували вінничан на фестивалі польової кухні, який уже п’ятий рік поспіль організовують у пам’ять про загиблого вінничанина, кухара батальйону «Київська Русь» Тараса Сича. Герой загинув унаслідок мінометного обстрілу в Дебальцеве 13 лютого 2015-го. Снаряд ворога влучив у намет, де перебував Тарас Сич. Тоді йому було 48 років.

Усі виручені з частування кошти організатори традиційно спрямують на підтримку української армії, зокрема – придбання медичних сумок і аптечок для захисників.

Замість вхідного квитка відвідувачам запропонували придбати тарілку з фірмовою емблемою фестивалю. Це своєрідний «пропуск» до будь-якої ятки з їжею за принципом «бери, скільки хочеш». Коштувала така тарілка 50 гривень. Лише за перших півтори години фестивалю організатори «пригостили» вінничан на 30 тисяч гривень.

Кожен бажаючий міг не лише смачно поїсти, а й приміряти військовий шолом, навчитися розбирати автомат Калашникова й сфотографуватися біля військового БТРа.

– Дітки досить швидко опановують розбирання автоматів, при чому як дівчатка, так і хлопчики. Лише скаржаться: «Чому не заряджений», коли натискають на курок, – коментує подію лейтенант Юрій Березовський, офіцер вінницького зонального відділу служби правопорядку. – Ще досить часто запитують: «Чи можна забрати зрою з собою, щоб однокласникам показати?». Загалом же такі заходи дуже корисні, роблять нас – військових – ближчими до цивільного населення, знайомлять його з армією та її специфікою.

Источник: mil.gov.ua

Автор: Анастасія Олехнович «Армія Inform»

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