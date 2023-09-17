Украина скоро сможет чаще атаковать дронами российские корабли, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, отвечая на вопрос о недавних взрывах в Крыму, анонсировал увеличение атак по российским военным объектам.

В частности, сейчас тестируют системы искусственного интеллекта, которые смогут самостоятельно выявлять цели.

«Будет больше дронов, больше атак и меньше русских кораблей. Это точно», – сказал министр.

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В сети появились новые спутниковые снимки российского фрегата «Адмирал Макаров», который был поврежден при атаке на Севастополь 29 октября 2022 года

На снимках видно, что фрегат до сих пор не может самостоятельно передвигаться, поскольку его буксируют два катера.

Изображения были сделаны 15 сентября 2023 года.

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