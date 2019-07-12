Украина в повестке дня Европарламента: что обещает новый глава комитета по иностранным делам

Приоритетами новоизбранного главы Комитета Европарламента по иностранным делам от Германии Дэвида Макаллистера являются обеспечение достаточного финансирования для третьих стран в долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы, мониторинг политики расширения и соседства ЕС, а также проверка международных соглашений ЕС.

Об этом сообщает «DW».

«Ситуация в Украине останется среди первоочередных тем повестки дня Европарламента. У нас была хорошее и тесное сотрудничество с нашими украинскими партнерами. И я верю, что таким оно и будет. Прежде в центре нашего внимания — помощь в процессе реформ», — заверил Макаллистер

После майских выборов из Европарламента выбыло немало евродепутатов, которых неформально называли «друзьями Украины», ведь они очень активно следили за событиями в стране и действиями России, а также регулярно поднимали в Европарламенте вопросы о поддержке Украины как при проведении реформ, так и в конфликте с РФ. Тем не менее в комитете по иностранным делам остались, например, постоянный докладчик по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler) и литовец Пятрас Ауштрявичюс.

«Украина ни в коем случае не является забытым вопросом. Чего-то мы достигли, хотя и не всего, и нам надо сделать намного больше. Но поверьте мне, в этом Европарламенте будут неформальные друзья Украины. Обещаю активно поднимать вопросы, беспокоящие Киев», — подчеркнул Ауштрявичюс.

Как сообщала группа «ИС», следующий срок Европарламента пройдет под знаком пророссийского лоббизма, под который, не исключено, будет создана целая фракция, представляющая интересы Кремля.

Источник: sprotyv.info

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