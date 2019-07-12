Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 80

Украина в повестке дня Европарламента: что обещает новый глава комитета по иностранным делам

Украина в повестке дня Европарламента: что обещает новый глава комитета по иностранным делам

Приоритетами новоизбранного главы Комитета Европарламента по иностранным делам от Германии Дэвида Макаллистера являются обеспечение достаточного финансирования для третьих стран в долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы, мониторинг политики расширения и соседства ЕС, а также проверка международных соглашений ЕС.

Об этом сообщает «DW».

«Ситуация в Украине останется среди первоочередных тем повестки дня Европарламента. У нас была хорошее и тесное сотрудничество с нашими украинскими партнерами. И я верю, что таким оно и будет. Прежде в центре нашего внимания — помощь в процессе реформ», — заверил Макаллистер

После майских выборов из Европарламента выбыло немало евродепутатов, которых неформально называли «друзьями Украины», ведь они очень активно следили за событиями в стране и действиями России, а также регулярно поднимали в Европарламенте вопросы о поддержке Украины как при проведении реформ, так и в конфликте с РФ. Тем не менее в комитете по иностранным делам остались, например, постоянный докладчик по Украине Михаэль Галер (Michael Gahler) и литовец Пятрас Ауштрявичюс.

«Украина ни в коем случае не является забытым вопросом. Чего-то мы достигли, хотя и не всего, и нам надо сделать намного больше. Но поверьте мне, в этом Европарламенте будут неформальные друзья Украины. Обещаю активно поднимать вопросы, беспокоящие Киев», — подчеркнул Ауштрявичюс.

Как сообщала группа «ИС», следующий срок Европарламента пройдет под знаком пророссийского лоббизма, под который, не исключено, будет создана целая фракция, представляющая интересы Кремля.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ес, Украина

Читайте ещё:

У трудовому кодексі з’явиться гнучкий графік та дистанційна робота
Сегодня 10:56    93
Рада повернула «зелений» тариф домашнім СЕС, які розташовані на землі
Сегодня 10:12    81
Новообраний голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус: головні завдання – аудит та реформування
Сегодня 10:00    80
Украинский путешественник вышел из тюрьмы в Иране и рассказал подробности спасения
Сегодня 09:39    151
От войны в Украине страдают 5 млн граждан - ООН
Сегодня 09:17    77
"Газпром" задолжал "Нафтогазу" уже почти $3 млрд, а Бойко и Медведчук пытаются помочь эти деньги не отдавать, - Витренко
Сегодня 08:25    104
В Україні створили понад 550 інклюзивно-ресурсних центрів
Сегодня 07:10    77
Які зарплати отримують українці? (аналіз 1 млн декларацій майнового стану)
Сегодня 06:05    162
Запорізький завод освоїв випуск надміцної сталі
11.07.2019 09:29    134
Дело MH17: Канада и Украина присоединились к судебному процессу над Россией
11.07.2019 08:55    123
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 