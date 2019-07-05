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Украинофобов не должно быть в украинском парламенте

Украинофобов не должно быть в украинском парламенте

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в эфире ток-шоу "Здесь и Сейчас" на львовском телеканале "Первый Западный"

Народный депутат ответил на вопросы ведущего о возможности объединения "Европейской солидарности" с партией "Слуга народа" в новом парламенте.

"Если Зеленского будут окружать такие люди как глава Офиса пПрезидента Андрей Богдан, призывающих предоставить статус регионального русскому языку, выступают со странными и противоречивыми тезисами, то мы не будем поддерживать Зеленского, будем его критиковать. Но если там верх возьмут трезвые и разумные люди, которые тоже есть в этом списке, то помогать таким людям, мы обычно будем. Мы точно не будем объединяться ни с Оппозиционным блоком, ни с другими антиукраинскими силами. Я убежден, что украинофобов в украинском парламенте быть не должно ", - подчеркнул Княжицкий.

Источник: espreso.tv

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