Україна – демократична держава і законодавство не порушуватиме

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

російська пропаганда активно відпрацьовує тему гіпотетичних виборів в Україні, а їхнє відтермінування представляє як узурпацію влади президентом Зеленським.

● Україна – країна сталої демократії, яка пройшла через багато виборчих циклів, після яких влада регулярно оновлювалася.

● Перенесення виборів у зв’язку з воєнним станом – це пряма вимога українського законодавства, а влада не збирається вчиняти протизаконно.

● Українці справді потребують виборів, але не формальних, а справжніх – з достатнім представництвом (явкою) і безпекою процесу волевиявлення.

● Через російську агресію справжні (а не формальні) вибори фізично неможливі: значна частина виборців – в окупації, рф регулярно обстрілює українські міста. Вибори в Україні будуть проведені, щойно окупанти заберуться з нашої землі.

● москва не має морального права висувати претензії Україні з приводу виборів, адже вибори в рф давно перетворилися на фарс, а псевдовибори на окупованих нею територіях є протизаконними актами насильства проти громадян іншої держави.

Джерело: https://t.me/spravdi/34671

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