Україна наступного тижня розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій — ОПУ

За його словами, понад десять країн приєдналися до Спільної декларації, ухваленої керівниками держав G7 та України у Вільнюсі.

З тими, хто підтримав декларацію, Україна укладе систему двосторонніх договорів щодо конкретних гарантій безпеки.

"Ми вже працюємо над двосторонніми угодами з кожним із цих партнерів. І починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня.

Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, це будуть чітко описані формати й механізми підтримки", — сказав керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Джерело: https://t.me/znua_live/104957

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