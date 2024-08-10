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Україна отримає додаткові мобільні госпіталі від Rheinmetall — пресслужба компанії

Україна отримає додаткові мобільні госпіталі від Rheinmetall — пресслужба компанії

Німецька компанія повідомила про постачання восьми додаткових станцій передових хірургічних бригад — FST для потреб армії.

Вони будуть оснащені найпередовішою технікою, включно з рентгеноконтейнерами, операційними та блоками інтенсивної терапії.

Поставки почнуться 2024 року і будуть завершені до кінця 2026 року.

Станції можуть автономно працювати протягом двох діб.

Джерело: https://t.me/znua_live/161362

Новости портала «Весь Харьков»

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