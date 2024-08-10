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Україна отримає додаткові мобільні госпіталі від Rheinmetall — пресслужба компанії
Німецька компанія повідомила про постачання восьми додаткових станцій передових хірургічних бригад — FST для потреб армії.
Вони будуть оснащені найпередовішою технікою, включно з рентгеноконтейнерами, операційними та блоками інтенсивної терапії.
Поставки почнуться 2024 року і будуть завершені до кінця 2026 року.
Станції можуть автономно працювати протягом двох діб.
Джерело: https://t.me/znua_live/161362