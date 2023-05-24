«Україна отримає першокласну безпеку без вступу до НАТО», - контури пропозиції

Північноатлантичний альянс не готовий на пряму конфронтацію з Московією, проте чотири держави-лідери допоможуть Києву перемогти й уникнути наступної [прогнозованої] війни з кремлем. Президент Польщі Анджей Дуда поділився з The Wall Street Journal подробицями.

▶️ Головним гарантом безпеки стануть США, а сама модель нагадуватиме американську угоду з Ізраїлем. Також партнерами-гарантами виступатимуть Великобританія, Німеччина та Франція.

● "Київський договір безпеки" повинен позбавити путінський режим надії, що підтримка Україна вичерпається. Документ очікувано буде підписаний після липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

● Договір не виключає подальшого вступу України до НАТО, проте члени організації не хочуть заводити Альянс в прямий конфлікт з РФ.

● Деталей угоди наразі немає, але - на відміну від Будапештського меморандуму, він матиме імперативний (зобов'язувальний) характер.

▶️ З 1989 року Ізраїль став першою країною, визнаною основним союзником США поза НАТО.

● Цей статус позначає тісні стратегічні та військові відносини з країнами, які не є членами Альянсу. Він визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, у тому числі - участь у спільних оборонних ініціативах, спільні дослідження військового характеру, участь у контртерористичних заходах, постачання обмежених видів озброєння, спільні космічні проєкти.

● Ізраїль отримував від Uncle Sam щороку по $3 млрд на закупівлю американської зброї, віднедавна - уже $3,8 млрд.

● Також армії обох країн проводять спільні навчання та обмінюються розвідінформацією.

▶️ Якщо журналісти WSJ коректно передали слова польського президента, то можна говорити про геополітичний успіх Києва в комунікації з західними партнерами. Звісно, треба ще побачити той договір, але «угода як Ізраїлем» - це круто. Бо саме підтримка США багато в чому визначила конфігурацію розвитку цієї країни, і не лише - у військовому плані.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/779

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