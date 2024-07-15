Україна стає лідером з інновацій на полі бою завдяки бойовій системі DELTA — НАТО

Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза під час її презентації.

Представники НАТО відзначили значну роботу Міністерства оборони України щодо забезпечення взаємосумісності систем України та НАТО, а також інноваційний підхід при розробці бойової системи DELTA.

Офіційний сайт командування НАТО з питань трансформації повідомив: «Демонструючи сумісність DELTA на навчаннях CWIX, Україна позиціонує себе як лідера в інноваціях на полі бою. Їхній досвід і наполегливість у розробці цієї критично важливої ​​системи під час війни є натхненням для світової оборонної спільноти».

«DELTA довела, що може обмінюватись інформацією між різними державами-союзниками НАТО. Це дані з повітряного, морського, наземного та кібернетичного доменів, а також медичні та логістичні дані у відповідних протоколах сумісності. З появою DELTA Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, який генерує дієві рішення для ефективного ведення війни», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Нещодавно система DELTA успішно інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ під час навчань НАТО CWIX. Підполковник Єлизавета Бойко, розробниця системи, додала: «DELTA — це екосистема різних військових продуктів. Ми називаємо її Google для військових, тому що після одного входу ви отримуєте доступ до різних інструментів системи. Google допомагає організувати ваш робочий простір, DELTA допомагає організувати ваш «воєнний» простір».

Джерело: mil.gov.ua

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