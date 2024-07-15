Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:05
Просмотров: 157

Україна стає лідером з інновацій на полі бою завдяки бойовій системі DELTA — НАТО

Україна стає лідером з інновацій на полі бою завдяки бойовій системі DELTA — НАТО

Українська бойова система DELTA отримала високу оцінку від Верховного головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерала Філіпа Лавіна та заступника начальника штабу з розвитку спроможностей НАТО віце-адмірала Джеффрі В. Г'юза під час її презентації.

Представники НАТО відзначили значну роботу Міністерства оборони України щодо забезпечення взаємосумісності систем України та НАТО, а також інноваційний підхід при розробці бойової системи DELTA.

Офіційний сайт командування НАТО з питань трансформації повідомив: «Демонструючи сумісність DELTA на навчаннях CWIX, Україна позиціонує себе як лідера в інноваціях на полі бою. Їхній досвід і наполегливість у розробці цієї критично важливої ​​системи під час війни є натхненням для світової оборонної спільноти».

«DELTA довела, що може обмінюватись інформацією між різними державами-союзниками НАТО. Це дані з повітряного, морського, наземного та кібернетичного доменів, а також медичні та логістичні дані у відповідних протоколах сумісності. З появою DELTA Україна посилює свої позиції у світі як потужного інноваційного хабу, який генерує дієві рішення для ефективного ведення війни», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Нещодавно система DELTA успішно інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ під час навчань НАТО CWIX. Підполковник Єлизавета Бойко, розробниця системи, додала: «DELTA — це екосистема різних військових продуктів. Ми називаємо її Google для військових, тому що після одного входу ви отримуєте доступ до різних інструментів системи. Google допомагає організувати ваш робочий простір, DELTA допомагає організувати ваш «воєнний» простір».

Джерело: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

15 липня 1944 року створено Українську Головну Визвольну Раду (УГВР), орган політичного керівництва українським визвольним рухом
Сегодня 09:52    115
Індія може стати наступною країною, яка отримає засудження НАТО — аналітик
Сегодня 09:40    135
О нобелевских письменах или премия за достижения в лицемерии
Сегодня 09:28    147
Оперативна інформація станом на 08.00 15.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:09    140
Вантажне судно, яке затримали за співпрацю з російськими окупантами, перебуває в українському порту, — ВМС
Сегодня 08:43    129
"Їх вбила росія": у Парижі пройшов марш вшанування українських спортсменів
Сегодня 08:33    113
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Сегодня 08:22    124
Найбільше сигналів тривоги з початку 2024 пролунало у Дніпропетровській області
Сегодня 08:14    99
«ТОП NEWS» від ДБР
Сегодня 08:04    141
ТАСС слегка разочаровал
Сегодня 07:54    186
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 