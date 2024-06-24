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Українські бійці створили «мавік-винищувач», який робить антидронні скиди

Українські бійці створили «мавік-винищувач», який робить антидронні скиди

Про цікавий винахід українських дронарів розповів в ефірі Армія TV командир екіпажу «Кара небесна» 4 БШР НГУ «Рубіж» Андрій Отченаш.

За його словами, побратим «Муха» з другого батальйону взводу БПЛА створив систему для знищення «мавіків», яка вже встигла знешкодити декілька коптерів.

«Це дуже кумендно, так як зроблено воно реально з “гівна і палок”: палка, скотч, скид, шнурки, цвяхи. Бачиш противника – намагаєшся кинути йому в пропелери і до побачення коптер», – пояснив захисник.

Відео самого винаходу та коментарі з приводу його роботи дивіться на стрімі Армія TV (з 15:34):

Источник: armyinform.com.ua

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