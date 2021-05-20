Українська сторона СЦКК сприяє відновленню пошкодженої інфраструктури в районі ООС

Українська сторона СЦКК забезпечує гарантії безпеки під час реалізації заявок підприємств на проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах цивільної інфраструктури регіону.

У період з 10 по 16 травня до Української сторони СЦКК надійшло 18 заявок на отримання гарантій безпеки та забезпечення дотримання режиму припинення вогню під час проведення ремонтних робіт від керівників підприємств та органів місцевого самоврядування як на підконтрольній Урядові України території, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Протягом цього часу Українська сторона СЦКК забезпечила гарантії безпеки на місці проведення низки робіт та під час планових оглядів різних об’єктів цивільної інфраструктури на основі раніше отриманих гарантій.

Зокрема, забезпечено плановий огляд стану шламонакопичувачів І та ІІІ черги Фенольного заводу та забір ґрунтових вод для аналізу хімічного складу в районі населеного пункту Новгородське Донецької області.

Також протягом тижня проведено огляд та оцінку стану водогону Ду-300 мм «Світлічне — Карбоніт» у районі населеного пункту Нижнє — 1 та водогону Ду-1000 мм насосної станції Світличанська другого підйому.

Особливо відмічається відновлення фахівцями «ДТЕК Донецькі електромережі» електропостачання в селища Дружба і Озарянівка, що знаходяться безпосередньо поблизу лінії розмежування сторін.

Відремонтувавши повітряну лінію 35 кВ «Щербинівка — Підйом 3», пошкоджену ще 7 травня внаслідок обстрілу зі сторони збройних формувань РФ, вдалося відновити електропостачання до домівок більш ніж двох тисяч мешканців.

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що докладає максим зусиль для забезпечення комфортного та безпечного проживання мешканців населених пунктів із обох боків лінії.

Повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

Источник: mil.gov.ua

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