ЗСУ доповнять новим родом військ — Кіберсилами

У Комітеті Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки пройшло обговорення питання створення Кіберсил — нового роду військ у складі Збройних Сил України. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у засіданні комітету взяли участь народні депутати, експерти та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.

Під час обговорення проекту Концепції був врахований досвід створення та функціонування аналогічних Кібервійськ у інших країнах світу, проаналізовано досвід застосування ЗСУ та інших підрозділів Сил Оборони України в кіберпросторі. Також було розглянуто питання розподілу повноважень між складовими сектору безпеки і оборони, які ведуть боротьбу проти окупантів в інтернет-середовищі.

У Генштабі впевнені: створення Кіберсил дасть змогу значно посилити спроможності українського війська, забезпечить ефективне планування та реалізацію повного спектра завдань у кіберпросторі, який визнаний окремим операційним доменом нарівні із суходолом, морем, повітрям та космосом.

Нагадаємо, що 11 червня 2024 року Збройні Сили України доповнили ще одним новітнім родом військ — Силами безпілотних систем.

Джерело: highload.today

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