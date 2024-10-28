Вибори в Україні відбудуться наступного року - Микола Стефанчук

Нардеп від "Слуги народу", брат спікера ВР Руслана Стефанчука Микола Стефанчук в інтерв'ю польському виданню Onet заявив, що президентські вибори в Україні відбудуться наступного року.

Журналіст, почувши цю заяву, сказав, що згідно із українським законодавством, вибори можуть відбутися лише після війни. Стефанчук підтвердив це, після чого журналіст спитав: "І як вона закінчиться?"

"Через 6-9 місяців Росія віддає всі території, які захопила з 2014 року, включаючи весь Донбас та Крим, та виплачує репарації", - відповів нардеп.

На запитання, чи цей сценарій не є "трохи нереалістичним" брат спікера відреагував коротко: "Зовсім ні".

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20752

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