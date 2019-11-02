Уряд хоче змінити норми фінансування фонду регіонального розвитку
Кабінет Міністрів подав на розгляд до Верховної Ради законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу, що закріплять норму формування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) в обсязі не менше 1% прогнозованих доходів загального фонду держбюджету на відповідний бюджетний період
Про це заявила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак під час години запитань до уряду, передає Укрінформ.
“Урядом подано до Верховної Ради і зареєстровано підготовлений законопроєкт №2202 “Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України (щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку)”, яким передбачена норма формування ДФРР, що визначається в обсязі не менше 1% прогнозованого обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на відповідний бюджетний період ”, - зазначила Бабак.
За її словами, нині діюча норма, яка формує ДФРР в обсязі не більше 1% доходів загального фонду держбюджету, може призвести до неефективного використання коштів та заважати завершенню вже розпочатих проєктів з регіонального розвитку або впровадженню нових.
Як повідомлялося, створення ДФРР дозволило започаткувати в Україні фінансування проєктів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації.
Державний фонд регіонального розвитку визначено статтею 24-1 Бюджетного кодексу України.
Кошти ДФРР спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку (у тому числі проєктів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.
У 2019 році обсяг державної підтримки регіонального та місцевого розвитку зріс у 41,5 раза порівняно з 2014 роком - з 0,5 млрд грн до 20,75 млрд грн.
Источник: espreso.tv