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Уряд прийняв рішення щодо утворення Державної служби України у справах дітей

Уряд прийняв рішення щодо утворення Державної служби України у справах дітей

Кабінет Міністрів затвердив постанову „Про утворення Державної служби України у справах дітей” як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України і який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Відсутність єдиного центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовувалась би на врегулювання питань захисту прав дітей (наразі такими питаннями прямо чи опосередковано займаються шість міністерств), та відповідної єдиної державної політики призводить до виникнення системних проблем у цій сфері.

У зв’язку із поглибленням соціально-економічної кризи, збройним конфліктом на сході країни та поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, постають нові виклики в забезпеченні прав дітей, які становлять шосту частину українського соціуму.

Запровадження дієвого механізму формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей шляхом утворення Державної служби України у справах дітей як окремого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого на формування та забезпечення реалізації державної політики у цій сфері, дасть змогу:

посилити кадровий (професійний) потенціал у сфері захисту прав дітей;

сприяти забезпеченню пріоритетності питань захисту прав дітей на всіх рівнях відповідно до адміністративно-територіального устрою України;

утворити ефективну систему органів виконавчої влади, до компетенції яких належать питання захисту прав дітей.

Крім того, Міністерство соціальної політики веде роботу щодо підготовки проекту Положення про Державну службу України у справах дітей та відповідних змін до законодавства.

Источник: msp.gov.ua

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