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З 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 мільйонів українців, — Прем’єр-міністр

З 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 мільйонів українців, — Прем’єр-міністр

Держава виконує свої соціальні зобов’язання та робитиме це й надалі. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник Уряду повідомив, що з 1 березня на 14% буде проіндексована пенсія для більш ніж 10 мільйонів українців. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України ухвалив на черговому засіданні 16 лютого.

«Індексація стосуватиметься українців, які отримують страхові пенсії. А також вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим», — зауважив Денис Шмигаль.

Як відзначив Прем’єр-міністр, з 1 березня встановлюється доплата для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років. На 14% будуть проіндексовані доплати й українцям віком від 75 років.

«Крім того, ми індексуємо пенсійні виплати деяким категоріям громадян на випередження. За рішенням Уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму», — підкреслив Глава Уряду.

Денис Шмигаль також нагадав, що напередодні Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, який ліквідовує дискредитаційну норму, згідно з якою військовослужбовці, вчені, держслужбовці та інші категорії українських громадян не підпадали під щорічну індексацію. Пенсії відтепер будуть перераховуватися щорічно 1 березня. За словами Прем’єр-міністра, це дозволить гарантувати стійкість пенсійного забезпечення.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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