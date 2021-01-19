За ініціативи Мінцифри підготували рекомендації щодо захисту дітей у цифровому середовищі

За ініціативи Міністерства цифрової трансформації України громадська організація «МІНЗМІН» за підтримки Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) створила переклад рекомендацій щодо захисту дітей у цифровому середовищі.

Самі рекомендації є результатом спільної роботи на загальносвітовому рівні, їхніми співавторами є фахівці з широкої міжнародної спільноти. Це інформація, поради та підказки з безпеки та захисту дітей у цифровому середовищі.

Навіщо потрібні рекомендації?

Діти та молодь використовують Інтернет з різною метою: від отримання інформації в межах практичних шкільних занять до спілкування з друзями. Вони дуже вміло опановують складні програми та додатки, приєднуючись до Інтернету за допомогою мобільних телефонів, планшетів та інших портативних пристроїв. Проте Інтернет водночас став для них надто небезпечним місцем для занять без нагляду.

Керівник експертної групи з захищеності прав дітей в інтернеті директорату європейської інтеграції Мінцифри Олександра Коваленко підкреслює, що діти наражаються на ризики в онлайні — від проблем захисту конфіденційності та поширення свідомо неправдивих новин до контенту з елементами насильства, Інтернет-шахрайства, грумінгу, сексуальної експлуатації в цифровому середовищі.

Крім того, пандемія COVID-19 призвела до збільшення кількості дітей, які вперше почали користуватися Інтернетом для продовження своєї освіти та підтримки соціальної взаємодії. Багато батьків, як виявилося, не в змозі контролювати своїх дітей, наражаючи їх на ризик доступу до неприйнятного контенту або перетворення на мішень для злочинців, що створюють матеріали, пов’язані із сексуальними зловживаннями.

Завантажити рекомендації щодо захисту дітей у цифровому середовищі:

● «Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для батьків та освітян» https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/1/za-initsiativi-mintsifri-pidgotuvali-rekomendatsii-shchodo-zakhistu-ditey-u-tsifrovomu-seredovishchi/COP-Guidelines-for-Parents-Educators-UAfin.pdf

● «Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для індустрій» https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/1/za-initsiativi-mintsifri-pidgotuvali-rekomendatsii-shchodo-zakhistu-ditey-u-tsifrovomu-seredovishchi/COP_Guidelines_Industry_UA_fin66.pdf

● «Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для органів державної влади» https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/1/za-initsiativi-mintsifri-pidgotuvali-rekomendatsii-shchodo-zakhistu-ditey-u-tsifrovomu-seredovishchi/COP-Guidelines%20for%20Policy%20Makers_UA_fin%20(2).pdf

Крім рекомендацій, підготували міні-книгу з правами та правилами безпеки дітей у цифровому середовищі, а також робочий зошит із безпеки в цифровому середовищі за участі персонажа Санго — телефонного ніндзя, який допомагає дітям безпечно та із задоволенням проводити час у мережі.

● «У мережі з Санго» https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/1/za-initsiativi-mintsifri-pidgotuvali-rekomendatsii-shchodo-zakhistu-ditey-u-tsifrovomu-seredovishchi/COP_Guidelines_under%209_comic_book_UA1.pdf

● «Робочий зошит із безпеки в цифровому середовищі. Виконай завдання разом із Санго» https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/1/za-initsiativi-mintsifri-pidgotuvali-rekomendatsii-shchodo-zakhistu-ditey-u-tsifrovomu-seredovishchi/COP_Workbook%20for%20children%20aged%209-12%20yrs_UA1.pdf

Рекомендації стали основою для вебінарів Школи онлайн-безпеки дітей, яку успішно завершили понад 350 учасників. http://minzmin.org.ua/onlinesafetyschool

Источник: thedigital.gov.ua

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