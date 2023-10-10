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Захід не перестане допомагати Україні попри всі спроби рф дискредитувати Київ

Захід не перестане допомагати Україні попри всі спроби рф дискредитувати Київ

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ Незважаючи на кризу в Конгресі, США опрацьовують новий пакет військової допомоги Україні.

▶️ Перемога проросійських сил на парламентських виборах у Словаччині не вплине на подальшу допомогу Україні з боку ЄС.

▶️ З метою зниження підтримки західними партнерами України, росія намагається дискредитувати офіційний Київ. Для цього поширює дезінформацію про буцімто всеохоплюючу корупцію в Україні або про начебто передачу Україною бойовикам ХАМАС західної зброї.

▶️ москва розраховує, що загострення ситуації на Близькому Сході відволіче увагу і ресурси Заходу від допомоги Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/33880

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