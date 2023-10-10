Захід не перестане допомагати Україні попри всі спроби рф дискредитувати Київ
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
▶️ Незважаючи на кризу в Конгресі, США опрацьовують новий пакет військової допомоги Україні.
▶️ Перемога проросійських сил на парламентських виборах у Словаччині не вплине на подальшу допомогу Україні з боку ЄС.
▶️ З метою зниження підтримки західними партнерами України, росія намагається дискредитувати офіційний Київ. Для цього поширює дезінформацію про буцімто всеохоплюючу корупцію в Україні або про начебто передачу Україною бойовикам ХАМАС західної зброї.
▶️ москва розраховує, що загострення ситуації на Близькому Сході відволіче увагу і ресурси Заходу від допомоги Україні.
Джерело: https://t.me/spravdi/33880