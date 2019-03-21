Запах больших денег. Тюменский депутат предложил обязать помимо митингов согласовывать свадьбы и корпоративы

В правилах благоустройства Тюмени необходимо отрегулировать возможность посещения мест общего пользования — парков, скверов, набережной, чтобы исключить «конфликты интересов отдыхающих» и обеспечить безопасность проводимых там мероприятий. С такой идеей, передает корреспондент Znak.com, выступил сегодня на заседании комиссии городской думы Тюмени по благоустройству ее председатель, депутат Юрий Баранчук.

«Я предлагаю сделать первый шаг — рассмотреть правила посещения, которые бы могли и ограничивать в какой-то степени действия, которые могут привести к каким-то проблемам. И расписать, кто и за что отвечает. Должен быть какой-то регламент, получены какие-то разрешения и составлен какой-то календарь событий, проводимых на этой территории», — предложил депутат.

По его словам, сейчас на набережной в Тюмени и в Гилевской роще возникает «конфликт интересов» среди горожан, готовых отметить там праздники, поэтому должны быть люди и структуры, которые бы отвечали за организацию мероприятий, обеспечивали бы там безопасность, считает депутат.

«Как пример, Гилевская роща. Это собственность муниципалитета. И сегодня там налицо конфликт интересов уже и горожан, и отдыхающих. Сегодня люди приходят и говорят: мы хотим отмечать день рождения, корпоратив, праздники. Кто первый встал — того и тапки. Это неправильно. На набережной у нас тоже огромная проблема возникает, потому что количество людей, желающих провести мероприятия, очень много. А должны быть люди, которые отвечают за организацию и безопасность проводимых мероприятий. Для этого нужна структура, которая бы управляла. И необходимо предусмотреть в правилах благоустройства такую возможность», — пояснил он свою мысль. Добавим, что на набережной в Тюмени в основном проводят свадьбы (фотографируются, гуляют) и, вероятно, Баранчук говорил именно о них.

Баранчук предложил включить эту идею в новые правила благоустройства Тюмени, которые сейчас обсуждаются рабочей группой, состоящей из представителей мэрии, гордумы и прокуратуры.

В России уже существуют нормы, регулирующие проведение массовых мероприятий, правда, пока что — только политических. По закону о митингах организатор должен уведомить местный орган власти о проведении публичных акций по вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики, а также информирование избирателей о деятельности депутата и по вопросам предвыборной агитации, либо агитации для проведения референдума. Для других мероприятий уведомление пока не требуется.

По материалам: znak.com

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