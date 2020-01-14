Зарплата депутатов, превышающая 100 тыс грн, - фейк. Заявления главы фракции "Слуга народа" и спикера Рады
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал фейком информацию о повышении зарплат народным депутатам.
Он сообщил: единственное, что сейчас существует – это индексация во всем государственном секторе. Она связана с повышением прожиточного минимума, но это всего несколько процентов.
По словам Давида Арахамии, депутат зарабатывает 38-43 тыс. грн в месяц.
В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании заявил, что зарплата народных депутатов только проиндексирована, но она не составляет 100 тысяч гривень.
Он отметил, что в СМИ есть информация об увеличении зарплаты народных депутатов до 100 и даже 150 тысяч.
«Я только что обратился к Аппарату, и мне предоставили полную информацию: есть индексация зарплаты народных депутатов, однако она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут СМИ — о 100 и 150 тысяч», - отметил Разумков.
Ранее на портале Весь Харьков была опуликована информация, что с 1 января 2020 года депутаты получают больше 100 тыс. грн в месяц.
Источник: УНИАН