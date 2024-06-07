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Завершено вибори в Індії, партія Нарендри Моді лідирує, але її позиції дуже помітно ослабли

Завершено вибори в Індії, партія Нарендри Моді лідирує, але її позиції дуже помітно ослабли

Завершено вибори в Індії, наймасштабніші на планеті: партія Нарендри Моді лідирує, але її позиції дуже помітно ослабли – вже недоступне самостійне формування уряду, а опозиція має лише на 7 місць менше.

Отже, головний підсумок виборів: наступний уряд Моді (він лишиться прем’єром) буде коаліційним. Партії «Бхаратія Джаната» (BJP, «Індійська народна партія», достатньо радикальні індуїстські традиціоналісти, нетерпимі до ісламу) доведеться ділитись кріслами і відтепер формувати політику, враховуючи потреби і вимоги як партнерів по коаліції, так і зміцнілої опозиції.

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Вибори тривали 6 тижнів, у сім етапів з 19 квітня по 1 червня – адже в Індії зареєстровано 968 мільйонів виборців, голосувати з’явились 642 мільйони.

Результати владного і опозиційного альянсів – 293:233 (було 379:94). «Бхаратія Джаната» та члени її альянсу отримують 293 місця. Щоб сформувати уряд партії чи коаліції, потрібно зайняти понад 272 місця в нижній палаті парламенту, що складається з 543 депутатів. Тобто, провладний альянс зможе сформувати уряд.

Але власне партія Нарендри Моді отримує тільки 240 крісел – на 63 менше, ніж минулих виборів 2019 (на яких БД, навпаки, здобула +21 місце відносно 2014-го) і на цілих 32 менше необхідного мінімуму для формування уряду. Тобто, однопартійний уряд вже недосяжний, як і конституційна більшість в нижній палаті парламенту. Тепер БД буде більш залежною від партнерів по коаліції

А от успіхи опозиції є дійсно вражаючими – головна опозиційна партія «Конгрес» майже подвоює кількість парламентських крісел: з 52 до 99. А загалом опозиційний альянс на чолі з «Конгресом» отримує 233 місця (2019-го було 94). Лише на сім менше від чистого результату (240) партії Моді.

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Оглядачі в Індії відзначили – перемога НДА виглядає скоріше як поразка, тоді як поразка опозиції більше схожа на перемогу. Вперше за десятиліття «Бхаратія Джаната» одна не забезпечить собі більшості в нижній палаті, і їй доведеться спиратися на коаліційних союзників.

73-річний Нарендра Моді обіймає посаду прем'єр-міністра Індії з 2014 року і йде на третій термін (8 червня втретє складе присягу). До Моді лише один політик зміг так довго протриматись на чолі найбільшої демократії світу – її перший прем'єр-міністр Джавахарлал Неру, соратник батька-засновника незалежної Індії Махатми Ганді.

Хоча Моді ставить собі в заслугу економічні успіхи Індії, яка кинула виклик Китаю як головній швидкозростаючій економіці світу і стала альтернативою для західних капіталів, це не переконало навіть власних виборців партії Моді. А невдоволення вилилось в серйозне посилення опозиції.

Однак попри всі скандали, обвинувачення в застосуванні адмінресурсу і ослаблення позиції партії влади Індія, як бачимо, все ж лишається демократією – найбільшою в світі.

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До речі. Вибори проводились за неймовірної спеки. В останній день голосування, 1 червня, температура у деяких містах перевищила 45 градусів. 29 травня у Делі зареєстрували рекордні 52,9 градуса Цельсія. Повідомляється про сотні загиблих від теплових ударів. Тим не менш, майже 700 мільйонів дійшли до дільниць і проголосували.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/28026

Новости портала «Весь Харьков»

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