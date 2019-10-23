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Здобули. Субсидии не для всех: Кабмин изменил правила получения помощи на оплату услуг ЖКХ

Здобули. Субсидии не для всех: Кабмин изменил правила получения помощи на оплату услуг ЖКХ

Кабинет министров Украины увеличил норму платы за жилищно-коммунальные услуги с мая 2020 при назначении субсидий с 15 до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №878 от 20 октября.

Так, соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина №1156 от 27 июля 1998 года, которым установлен размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение бытового топлива при предоставлении жилищной субсидии.

Сейчас размер обязательного платежа для домохозяйств, получающих субсидию, определяется как доля среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, для расчета субсидии.

Однако, с мая 2020 году этот платеж будет рассчитываться с учетом базовой нормы платы за услуги 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, а не 15%, как сейчас.

Источник: prm.ua

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