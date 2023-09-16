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Знайдеться місце і для німецької Taurus

Знайдеться місце і для німецької Taurus

Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp — під праве. Знайдеться місце і для німецької Taurus, — командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

"Британські та французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби "Мінск" та "Ростов-на-Дону" услід за "Москвою".

Доповідаю! В авіації Повітряних сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Обидва чудово працюють.

Під крилами наших бомбардувальників знайдеться місце і для німецької Taurus. Тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще ефективніше", — написав Олещук.

Сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що рішення про надання Києву цих ракет може бути протягом одного-двох тижнів.

"Німеччина повинна проявити такий рівень обачності, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям.

Taurus досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася раніше, і є дуже складним промисловим продуктом. Ми не говоримо про програмування кавомашини", — сказав міністр.

Водночас американське видання The Wall Street Journal пише, що рішення щодо ракет ATACMS може бути прийнято вже цієї осені.

Може йтися про надання Україні обмеженої кількості ракет, щоб зменшити занепокоєння Пентагону щодо надмірного використання американських запасів.

Джерело: https://t.me/znua_live/112496

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