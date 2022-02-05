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ЗНО-2022: Сформовано понад 96 тис. реєстраційних карток
Станом на 4 лютого 2022 року сформовано понад 96 тис. реєстраційних карток учасників ЗНО-2022, про це повідомив Міністр Сергій Шкарлет.
Найбільша кількість заявок налічується в Київському (19655), Дніпропетровському (17100) та Харківському (14691) регіональних центрах.
Невдовзі сертифікати ЗНО будуть надіслані особам, які повністю завершили реєстрацію.
Нагадаємо, реєстрація на основну сесію ЗНО розпочалася 1 лютого та триватиме до 9 березня 2022 року.
Итсочник: kmu.gov.ua
Темы: зно, кабмин, образование, Украина
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