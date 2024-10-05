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Ізраїль підтримує контакти з росією, виходячи зі своїх життєво важливих інтересів

Ізраїль підтримує контакти з росією, виходячи зі своїх життєво важливих інтересів

Однак є низка факторів, які вплинули на ізраїльську політику щодо цієї країни. Та й співпраця росії з Іраном викликає велике занепокоєння, зазначив в інтерв’ю ZN.UA посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, з яким поговорили Тетяна Силіна та Володимир Кравченко.

«Нас дуже непокоїть співпраця між росією та Іраном. Особливо у військовій сфері. Ми про це відкрито говорили багато разів. Іран є для нас головною небезпекою на Близькому Сході: він підтримує терор і прагне володіти ядерною зброєю. Якщо йому вдасться отримати ядерну зброю, це буде колосальним дестабілізуючим фактором на Близькому Сході. Тому Ізраїль багато разів казав, що не допустить, щоб Іран став ядерною державою», — зазначив посол.

За словами Бродського, Ізраїль сподівається, що рф не обере шлях підтримки іранської ядерної програми, адже це шлях в нікуди. І про це ізраїльська сторона, додав посол, багато років говорить з представниками росії. Він сподівається, що росіяни все ж прислухаються до доказів Ізраїлю.

Очікується, що під час саміту БРІКС, який вже скоро має відбутися у Казані, буде підписано російсько-іранську угоду про всеосяжну співпрацю. Звучать різні припущення щодо змісту документа. У цьому контексті в Бродського запитали, чи піде Ізраїль на розрив дипломатичних відносин з рф, якщо та підпише з Іраном найрадикальніший варіант угоди.

«Не говоритимемо гіпотетично про угоду, якої ще немає. Ми підтримуємо контакти з росією, виходячи з наших життєво важливих інтересів, а вони полягають у забезпеченні безпеки Ізраїлю», — сказав у відповідь посол.

Він додав, що рф відіграє важливу роль на Близькому Сході. Насамперед це стосується Сирії, де знаходиться зона інтересів Ізраїлю. Останній намагається не допустити створення там нового плацдарму для нападу з боку Ірану.

Джерело: https://t.me/znua_live/170158

Новости портала «Весь Харьков»

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