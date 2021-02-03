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Эксперт: «Стоимость электромобилей упадет ниже $3 тыс. из-за развития технологий»

Эксперт: «Стоимость электромобилей упадет ниже $3 тыс. из-за развития технологий»

Исполнительный директор Nidec — японского производителя двигателей — Сигэнобу Нагамори заявил о скором массовом появлении сверхдоступных электромобилей по ценам ниже $3 тыс. По мнению Нагамори, развитие технологий снизит стоимость производства электродвигателей на 80%, что приведет к популяризации микромобилей — миниатюрных авто, рассчитанных на 1-2 человек. В качестве удачного примера он привел Wuling Mini EV — электрический микромобиль стоимостью $4,3 тыс., который появился на китайском рынке в июле 2020 года, но уже обошел Tesla Model 3 и стал самым продаваемым авто в Китае.

«Стоимость таких электромобилей упадет до 300 тыс. иен ($2,8 тыс.), что приведет к всплеску спроса на них. И вы окажетесь в проигрыше, если будете бежать от ценовой конкуренции. Моторы станут товаром, а их цена упадет до одной пятой от сегодняшнего уровня цен. Мы должны быть готовы к этому», — рассказал Нагамори, описывая перспективы автомобилей с электрическими двигателями.

Нагамори уверен, что микромобили — подобные Wuling — будут тепло приняты в странах Азии, а также в Южной Америке, Африке и Индии. Аналитики Nidec подсчитали, что спрос на небольшие электромобили приведет к росту мирового автомобильного рынка — с нынешних 80-90 млн. до 300 млн. электроромобилей. А цель Nidec — захватить значительную часть этого быстрорастущего рынка.

Сейчас Nidec сосредоточена на расширении производственных мощностей и инвестициях в перспективные технологии — поставщик стремится производить большие партии электромоторов по более доступным ценам, чем у конкурентов. С этой целью Nidec уже разработала маломощные, но энергоэффективные вентильные двигатели. Аналогичная система отвечает за работу Wuling Mini EV.

Что касается производственных мощностей, то японская компания уже владеет несколькими предприятиями в странах Азии, Европы и США, но продолжает строить новые. Среди запланированных заводов выделяется масштабная фабрика стоимостью в $2 млрд., которая сейчас строится в Сербии. Этот завод будет производить по 300 тыс. двигателей в год к 2023 году.

В октябре прошлого года Nidec также пообещала потратить $10 млрд. на разработку и распространение своих двигателей по всему миру. Конечная цель предполагает захват 40-45% рынка электромоторов к 2030 году.

Напомним, что прошедший тяжелый год пандемии COVID-19 оказался чрезвычайно успешным для рынка электрического транспорта. Если в «предкризисном» 2019 году продажи электромобилей практически не выросли, а на ключевых рынках – в КНР и США — по некоторым оценкам, даже произошло сокращение объёмов, то в 2020 году, несмотря на все карантины, был зафиксирован впечатляющий рост продаж электромобилей.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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