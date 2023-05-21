Заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драпятий повідомив, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову, зміни в якій стосуються обов'язкового технічного контролю транспортних засобів.

Основні пропозиції включають:

● Впровадження електронного протоколу для результатів обов'язкового технічного контролю, з можливістю друку паперової копії при необхідності.

● Впровадження відеофіксації процесу обов'язкового технічного контролю, замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції.

Відеоматеріали будуть доступні для органів влади, місцевого самоврядування та фізичних та юридичних осіб за відповідними зверненнями.

● Імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, які встановлені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року.

● Визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов'язкового технічного контролю.

Джерело: https://t.me/vekha/65546

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