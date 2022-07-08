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С 8 июля возобновят движение троллейбусов на улицах 23 августа, Космонавтов, Деревянко и Балакирева в Харькове

С 8 июля возобновят движение троллейбусов на улицах 23 августа, Космонавтов, Деревянко и Балакирева в Харькове

Об этом сообщил Харьковский городской совет.

По данным мэрии, троллейбус №18 будет курсировать по основному маршруту: пл. Свободы – пр. Науки – ул. Деревянко - ул. Балакирева - больница скорой помощи. Интервал движения составит 58 минут.

Троллейбус №12 будет курсировать по измененному маршруту: ул. Клочковская - ул. 23 августа — ул. Космонавтов – ул. Деревянко - ул. Балакирева - больница скорой помощи. Интервал движения – 35 минут.

Источник: https://t.me/vekha/43383

Новости портала «Весь Харьков»

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