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С Донбасса в Харьков пустят дополнительные поезда

С Донбасса в Харьков пустят дополнительные поезда

"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на Пасху и майские праздники.

Как сообщили в компании, количество рейсов увеличится в самых популярных направлениях.

В частности, поезд №205 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая.

Отправляться он будет из Покровска в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49.

В обратном направлении поезд будет отправлятся в 16:44 и прибывать в Покровск в 22:07.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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