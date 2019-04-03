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С Донбасса в Харьков пустят дополнительные поезда
"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на Пасху и майские праздники.
Как сообщили в компании, количество рейсов увеличится в самых популярных направлениях.
В частности, поезд №205 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая.
Отправляться он будет из Покровска в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49.
В обратном направлении поезд будет отправлятся в 16:44 и прибывать в Покровск в 22:07.
Источник: sq.com.ua
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