Трамваи №8, 26, 27 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 9:00 до 16:00 10 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:

№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская»;

№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Матюшенко - ул. Веснина - разворотный круг «Парк Горького/Лесопарк»;

в обратном направлении - по основному маршруту;

№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская».

Источник: city.kharkov.ua

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