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Тролейбуси №20 і 31 два тижні не ходитимуть, а №19 і 35 - курсуватимуть за зміненим маршрутом

Тролейбуси №20 і 31 два тижні не ходитимуть, а №19 і 35 - курсуватимуть за зміненим маршрутом

Рух тролейбусів по пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Московського, заборонений з 10 по 22 серпня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією Комунального шляхопроводу.

На цей період рух тролейбусів здійснюватиметься так:

№19: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - пр. Льва Ландау - пр. Московський - ст. м. «Московський проспект»;

№35: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - розворотне коло «Північна Салтівка»;

№20 та 31: не ходять.

Нагадаємо, з 7 по 22 серпня по пр. Льва Ландау здійснюється двосторонній рух транспорту по вільній від виконання робіт проїжджій частині.

Источник: city.kharkov.ua

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