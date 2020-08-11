Тролейбуси №20 і 31 два тижні не ходитимуть, а №19 і 35 - курсуватимуть за зміненим маршрутом
Рух тролейбусів по пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Московського, заборонений з 10 по 22 серпня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією Комунального шляхопроводу.
На цей період рух тролейбусів здійснюватиметься так:
№19: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда - пр. Льва Ландау - пр. Московський - ст. м. «Московський проспект»;
№35: ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - вул. Гвардійців Широнінців - розворотне коло «Північна Салтівка»;
№20 та 31: не ходять.
Нагадаємо, з 7 по 22 серпня по пр. Льва Ландау здійснюється двосторонній рух транспорту по вільній від виконання робіт проїжджій частині.
Источник: city.kharkov.ua