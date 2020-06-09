Туреччина відновлює авіасполучення з Україною

Авіакомпанія Turkish Airlines відкрила продаж квитків на рейси з Києва в Стамбул з 15 червня. До цього Міністерство транспорту Туреччини повідомило, що планує з 10 червня почати відновлення авіарейсів з 40 країнами, серед яких Україна.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

За словами міністра транспорту Туреччини Аділя Караісмаілоглу, Туреччина вже домовилася про відновлення польотів з Україною, Австрією, Литвою, Сербією, Казахстаном, Албанією, Білоруссю, Молдовою, Узбекистаном, Марокко, Йорданією, Суданом і Італією.

Відзначається, що авіакомпанія Turkish Airlines вже відкрила продаж квитків на рейси з Києва в Стамбул з 15 червня. Нагадаємо, що Україна та Турція планували відновити авіасполучення з 1 липня.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов

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