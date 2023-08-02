В Украине разрешили сдавать экзамены по вождению неограниченное количество раз

После завершения учебы в автошколе и получения свидетельства о теоретической и/или практической подготовке кандидат на получение водительских прав может в течение года сдавать теоретический экзамен неограниченное количество раз в случае неуспешной сдачи, и в течение двух лет - практический экзамен.

Интервал между попытками - не менее 10 календарных дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действителен в течение одного года, а практического – два года, сообщили в МВД.

Также обновлен экзаменационный лист практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.

Джерело: https://t.me/u_now/107226

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