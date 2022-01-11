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У "Мрії" в Польщі проблеми: пошкоджено стійку шасі, "Антонов" висилає літак на допомогу

У Мрії в Польщі проблеми: пошкоджено стійку шасі, Антонов висилає літак на допомогу

У найбільшого літака у світі Ан-225 "Мрія" пошкоджено стійку шасі. Його виліт із Польщі затримується, держпідприємство "Антонов" надсилає літак на допомогу, повідомили LIGA.net у пресслужбі ДП.

"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 із нашими фахівцями", – сказали в пресслужбі.

У ДП пояснили, що фахівці, які прилетять на Ан-26, мають оглянути та виправити проблему, за необхідності перевірити інші деталі.

Там також запевнили, що несправність "Мрії" можуть бути виправлені оперативно, і відремонтований літак полетить далі.

Конкретних термінів ремонту у ДП поки що не називають.

"Досить оперативно маємо це виправити. Це буде зрозуміло, коли команда (техніків. – Ред.) прибуде на місце", – додали у пресслужбі.

Ан-225 "Мрія" – найбільший і найпотужніший літак у світі, здатний взяти на борт 250 тонн. Він представлений лише в одному екземплярі. КБ "Антонов" створило його ще у 1980-х, спочатку планувалося використовувати Ан-225 як авіатранспорт для багаторазового космічного корабля "Буран".

Зараз "Мрія" знаходиться у польському місті Жешув, куди прилетіла зі Стамбула 9 січня. Посадка літака була видовищною: він показався перед спостерігачами за кілька десятків метрів до землі, буквально розрізавши густий туман.

Источник: liga.net

Новости портала «Весь Харьков»

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