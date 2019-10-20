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Із Харкова запускають авіарейс історичного значення
Український авіаперевізник SkyUp Airlines першим в Україні починає регулярні рейси між Харковом і Львовом.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.
“Увечері відбудеться подія історичного значення — перший рейс, який з’єднає Харків і Львів”, – підкреслили в компанії.
Таким чином, SkyUp стане першою компанією, яка почне виконувати регулярні рейси між цими містами.
Рейси виконуватимуться щочетверга та щонеділі, вартість квитків стартує від 628 грн. Час у дорозі становитиме 1 годину 50 хвилин.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу
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