Із Харкова запускають авіарейс історичного значення

Український авіаперевізник SkyUp Airlines першим в Україні починає регулярні рейси між Харковом і Львовом.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

“Увечері відбудеться подія історичного значення — перший рейс, який з’єднає Харків і Львів”, – підкреслили в компанії.

Таким чином, SkyUp стане першою компанією, яка почне виконувати регулярні рейси між цими містами.

Рейси виконуватимуться щочетверга та щонеділі, вартість квитків стартує від 628 грн. Час у дорозі становитиме 1 годину 50 хвилин.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»