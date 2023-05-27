Аграрії Харківської області засіяли 555 тисяч гектарів полів

Найбільші площі ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяли в Богодухівському та Красноградському районах.

Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов, загалом в області засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 244,2 тисячі гектарів площ сільськогосподарських угідь, що становить 101% до прогнозу. Також посіяно соняшник на площі майже 293 тисячі гектарів, сої – 18,4 тисячі гектарів.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/39740

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