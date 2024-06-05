Американцы переживали за дорогой бензин из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ

На практике же нефть достигла своего четырёхмесячного минимума, опустившись ниже $77 за баррель.

Это не связано напрямую с ударами российским НПЗ - просто так сложилось: ОПЕК+ принял решение не сокращать добычу, оставив квоты прежними (а часть сокращений суммарно на 2,2 млн б/с даже будет постепенно сниматься начиная с октября 2024), а индекс промышленной активности в США и Китае, вопреки ожиданиям, пошёл на снижение:

● В США снизился с 49,2 до 48,7 (прогнозировалось повышение до 49,6).

● В Китае снизился с 50,4 до 49,5 (прогнозировалось повышение до 50,5).

В общем, нефти на рынке осталось столько же, а спрос упал, если в двух словах.

Более того, аналитики швейцарской банковской группы "Юлиус Бэр" прогнозируют дальнейшее снижение цен вплоть $70 за баррель (хотя допускают, что геополитика может внести коррективы). Что скорее плюс для американского избирателя накануне выборов и минус для российского бюджета.

Рыночек порешал, а Салливан зря беспокоился.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15204

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